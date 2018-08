Evotec konnte am Dienstag bereits in den ersten Handelsstunden die so wichtige und auch an dieser Stelle besprochene Obergrenze von 20 Euro direkt überwinden und damit ein starkes Zeichen setzen. Im Tagesverlauf wurden die Gewinne noch weiter ausgebaut und der Wert ging mit einem Plus von gut 3,5 % aus dem Handel. Damit setzt sich der charttechnische Aufwärtstrend fort, der erst bei 22,38 Euro vor die nächste Probe gestellt würde.

Im Einzelnen: Die Aktie hat ohnehin binnen einer Woche ein Plus ... (Frank Holbaum)

