Aixtron ist in den jüngsten Sitzungen wieder etwas schwächer geworden. Nun wird es spannend für Investoren und Analysten. Denn die Aktie ist in den zurückliegenden Tagen in einer wichtigen Zone aufgetaucht. Zwischen 11 und 13 Euro entscheidet sich der weitere Verlauf bezüglich der charttechnischen Chancen.

Denn: Bei 11 Euro findet sich zum eine erste Unterstützungszone, die es nach den starken Verlusten vom Dienstag zu verteidigen gilt. Bei 12 Euro ist die nächste Hürde, die es auf dem Weg ... (Frank Holbaum)

