Wo der Star-Investor Warren Buffett sonst noch zulegte und von welchen Aktien er sich im zweiten Quartal trennte. Eine Übersicht.

Warren Buffett ist weiter in Kauflaune. Der Chef der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway deckte sich im zweiten Quartal weiter mit Aktien seines Lieblingskonzerns Apple ein, wie aus einer Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht hervorgeht. Der Star-Investor vergrößerte seinen Anteil an dem iPhone-Hersteller noch einmal um fünf Prozent und hielt Ende Juni 251 Millionen Aktien.

Zum Kurs von Dienstagabend war der Anteil 52,6 Milliarden Dollar schwer. Buffett hat sich lange von Technologie-Aktien fern gehalten, doch wurde 2016 offenbar durch seine beiden Investment-Manager Ted Weschler und Todd Combs überzeugt einzusteigen. Eigentlich schon reichlich spät, weil Apple zu dem Zeitpunkt bereits kräftig gewachsen war.

Doch nicht zu spät, wie sich herausstellt. Der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino war Anfang August zum ersten Mal mehr als eine Billion Dollar an der Börse wert - keinem anderen Konzern ist das zuvor gelungen. "Apple ist ein großartiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...