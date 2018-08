Joe Kaeser baut Siemens radikal um. Die Maßnahme folgt einer einfachen Logik: Niemals soll ein Hedgefonds Anlass finden, sich an Siemens zu vergreifen. An seiner Seite weiß er den mächtigsten Investor der Welt.

Es gibt diese Äußerung von Joe Kaeser, gefallen irgendwann im vergangenen Jahr, die viel darüber verrät, wie der Siemens-Chef tickt. Aktivistische Investoren hätten sich deshalb noch nicht bei Siemens eingekauft und für Unruhe gesorgt, erklärte Kaeser, weil er stets versuche zu antizipieren, was ein aktivistischer Investor bei Siemens fordern würde, wenn denn einer da wäre. Genau das setze er dann zügig um, sagte Kaeser.

Immer einen Schritt schneller sein als ein möglicher Störenfried, so hat Kaeser ein Chaos, wie es aktuell beim Stahlkonzern Thyssenkrupp vorzufinden ist, bisher vermieden. Dort drängen die Finanzinvestoren Cevian und Elliott das Management, den Traditionskonzern zu zerschlagen. So ein Szenario will Kaeser nicht erleben. "Wir wollen über unsere Zukunft selbst entscheiden", sagte der Siemens-Chef kürzlich, "egal, was da draußen bei Aktivisten oder den Zockern im Börsencasino gerade passiert."

Dieser Prämisse folgt auch die gerade vorgestellte Strategie "2020+". Danach soll aus dem Mischkonzern Siemens eine Holding mit sechs weitgehend selbstständigen Töchtern werden. In drei Gesellschaften werden jeweils sämtliche Geschäfte ...

