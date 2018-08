Tagesgewinner war am Dienstag RWE mit 3,64% auf 21,65 (140% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,79%) vor WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit 3,56% auf 4,07 (307% Vol.; 1W 5,30%) und Evotec mit 3,52% auf 20,60 (281% Vol.; 1W 14,29%). Die Tagesverlierer: Vipshop mit -16,20% auf 7,55 (251% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -18,02%), YY Inc. mit -13,72% auf 75,64 (429% Vol.; 1W -15,50%), JinkoSolar mit -7,84% auf 12,81 (169% Vol.; 1W -13,91%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (22155,75 Mio.), Royal Dutch Shell (17458,38) und Amazon (14244,19). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei YY Inc. (429%), WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (307%) und Evotec (281%). Die beste Aktie in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...