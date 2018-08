Es ist keine Woche her, dass die Heidelberger Druck den Erhalt eines InterTech Technology Award 2018 vermelden konnte. Und nun gibt es schon wieder Grund zum Jubel: Man sei vom Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen in Kooperation mit der Complexity Management Academy als eines der fünf besten Unternehmen im Bereich "Produkt- und Portfoliomanagement" ausgezeichnet worden, heißt es in einer Mitteilung. Die Ehrung kann sich wirklich sehen lassen, die Konkurrenz war groß.

