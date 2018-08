Die Aktie von Newmont Mining ist in den zurückliegenden Tagen etwas schwächer geworden. Nun gab der Wert um gut 2 % nach und befindet sich auf dem Weg dazu, die 30er-Marke nach unten zu testen. Sollte diese Untergrenze nicht halten, dann kann es dramatischer werden. Der Wert könne aus Sicht der charttechnischen Spezialisten dann sogar in Richtung von 27,81 Euro nach unten rutschen. Hier findet sich das aktuelle 2-Jahres-Tief, das am 3. Juli 2017 markiert worden war. Hält auch diese Grenze nicht, ... (Moritz von Betzenstein)

