"Symrise hat den Schub des zweiten Quartals genutzt und das Geschäft in allen Segmenten kräftig ausgebaut", sagte Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender von Symrise. "Wir sind kraftvoll in die zweite Jahreshälfte gestartet. Gezielte Investitionen in Forschung und Entwicklung, Vertriebsstärke und den Kapazitätsausbau sind unsere Wachstumstreiber." Als Vorteil bezeichnete Bertram die umfassende Rückwärtsintegration, und er betonte, der Konzern habe auch bei Rohstoffengpässen seine Kunden weiter zuverlässig beliefern können.

Der organische Umsatz wuchs um 9 %, unter Berücksichtigung von Portfolio- und Währungseffekten wuchs der Umsatz um 4,0 % auf 1.575,5 Mio. Euro (H1 2017: 1.515,3 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 317,1 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...