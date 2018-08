Infineon musste am Dienstag einen kleinen, aber überschaubaren Rücksetzer hinnehmen. Dennoch befinden sich die Kurse der Technologie-Aktie in einem klaren Stabilisierungsmodus, so die Auffassung der charttechnischen Analysten. Denn die Untergrenze von 22 Euro, die seit Wochen nicht mehr unterschritten wurde, hält - unter gewissen Schwankungen - auch aktuell noch.

Damit dürfte sich in den kommenden Sitzungen eine Entscheidung anbahnen. Gelingt es, die Marke von 23 Euro zu erobern, entstünde ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...