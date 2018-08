Sieht man sich den Kursverlauf von Drone Delivery Canada an, scheint die Aktie auf den ersten Blick nicht sonderlich attraktiv zu sein. Seit das Papier sich Anfang des Jahres in neue Höhen katapultierte, bewegt es sich vornehmlich seitwärts, wenn auch ab und an mit größeren Sprüngen. Dass die Aktie trotzdem bei Anlegern sehr gefragt ist, liegt an den langfristigen Aussichten. Das Unternehmen ist im Bereich der Drohnen führend, einige Experten sagen sogar, Drone Delivery Canada wäre der Konkurrenz ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...