Negative Analysteneinschätzungen setzten aktuell die Aktie von Morphosys spürbar unter Druck. Die HSBC reduzierte am Dienstag ihr Kursziel von zuvor 64 Euro auf jetzt nur noch 56 Euro. Als Begründung dafür wird genannt, dass es am Markt viel zu viel Optimismus mit Blick auf MOR208 gebe. Experten seien bei dem Antikörper deutlich zurückhaltender gestimmt als viele Anleger. Die Aktie von Morphosys reagierte mit deutlichen Kursverlusten auf die Meldung, welche sich am Mittwochmorgen weiter fortsetzten. ... (Robert Sasse)

