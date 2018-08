Nasdaq-100 - Das Gap ist zu, das nächste aber schon in der Mache

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index schloss das zuletzt beschrieben Abwärtsgap im Stundenchart, kam aber nicht signifikant über diesen Widerstand hinaus. bei 7.464 Punkten stoppte die Erholung und der Index fiel wieder in Richtung 7.400 Punkte zurück. Dort versuchten sich die Käufer am Dienstag an einer weiteren Aufwärtswelle, die aber zu keinen neuen Zwischenhochs führte.

Die Quittung für den zaghaften Einsatz erhalten die Bullen heute. Der Index wird vorbörslich mit einem massiven Downgap taxiert. Dabei dürfte erneut die Unterstützungszone zwischen 7.400 und 7.380 Punkten eine Rolle spielen. Kann der Nasdaq-100 Index diese nicht mehr halten, drohen weitere Abgaben auf 7.350 Punkte. Auf diesem Kursniveau wird in Kürze auch der EMA200 Stunde auftreffen, womit dessen Relevanz zunimmt. Können die Käufer auch dort keine Gegenbewegung einleiten, wartet erst um 7.300 Punkte wieder der nächste Unterstützungsbereich.

Erst wenn die Techs neue Hochs über 7.498 Punkten markieren, wären weitere Rekordstände oberhalb von 7.511 Punkten einzuplanen. In der aktuellen Marktphase stehen die Supports aber ganz klar im Fokus. Nach dem Erreichen des mittel- bis langfristig wichtigen Zielkorridors um 7.500 Punkte steht viel auf dem Spiel, nicht nur kurzfristig.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.07.2018 - 14.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 - 14.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW9UY7 9,78 6.301 6,72 28.09.2018 NASDAQ-100 Index HX1XDT 6,07 6.720 10,85 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.08.2018; 14:30 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX3224 9,52 8.480 6,81 28.09.2018 NASDAQ-100 Index HX21AN 4,07 7.860 15,75 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.08.2018; 14:32 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Das Gap ist zu, das nächste aber schon in der Mache erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).