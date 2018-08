Wirecard marschiert und marschiert. Der Titel gab am Mittwoch zwar etwas mehr als 1 % nach, am Gesamtbild für das Unternehmen und dessen Aktie ändert sich jedoch nichts. Die Kurse finden sich in einem starken Aufwärtstrend wieder, wie das Chartbild eindrucksvoll zeigt.

Die einzige Unterstützungszone, die ausgiebig getestet worden war, findet sich in Höhe von 140 bis 150 Euro. Diese Zone ist jetzt jedoch wieder annähernd 10 % entfernt, womit sich ein weites Feld eröffnet. Aktuell wird fast an ... (Frank Holbaum)

