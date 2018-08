Wirecard ist nicht nur an der Börse sehr gefragt, sondern kann sich auch vor Kunden kaum retten. Wie am Dienstag bekannt wurde, ist der Finanzdienstleister jetzt eine Zusammenarbeit mit dem Duty Free Anbieter Gebr. Heinemann eingegangen. Wirecard soll die beliebtesten chinesischen Bezahlmethoden in das zentrale Kassensystem in den Duty Free und Travel Value Shops des Handelshauses aus Hamburg integrieren. Zunächst soll dies an 12 europäischen Flughäfen geschehen, danach ist auch ein globaler ... (Robert Sasse)

