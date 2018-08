Medigene ist am Mittwoch etwas nach unten gerutscht. Dennoch hat die Aktie aus Sicht der charttechnischen Analyse eine deutliche Chance, die Kurse in den kommenden Handelssitzungen weiter nach oben zu schrauben. Der Wert könne trotz eines Abschlags um 13 Cent am Mittwoch für sich beanspruchen, immerhin die Marke von 13 Euro souverän verteidigt zu haben.

Dies wiederum führt dazu, dass die Aktie in den kommenden Sitzungen den seit Ende Juni laufenden Aufwärtstrend im Chartbild fortsetzen kann. ... (Frank Holbaum)

