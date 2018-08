Der Lebensmittelriese Nestlé wird vom neuen CEO Ulf Mark Schneider auf Rendite getrimmt, das wird immer deutlicher. Die Caro-Werkschließung in Ludwigsburg und die Stellenstreichungen im Maggi-Werk in Lüdinghausen (NRW) sind nur zwei Beispiele. Im Maggi-Stammwerk in Singen (Baden-Württemberg) stößt der Konzern jetzt allerdings auf energischen Widerstand. Zwar sind hier keine Entlassungen geplant, wie der Südkurier berichtet, doch soll es massive Einschnitte für die Belegschaft geben. Diese droht ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...