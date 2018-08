RWE engagiert sich in China, um die Kundenbasis auszubauen: Wie der Energieversorger am Dienstag bekannt gab, habe die Tochtergesellschaft RWE Supply & Trading ihre erste chinesische Handelsniederlassung in Peking eröffnet.

Dort will das Unternehmen fortan nicht nur den Handel mit Kohle sowie weiteren Rohstoffen forcieren, sondern auch die Beziehungen zu den chinesischen Partnern verbessern. Laut Angaben verfüge RWE Supply & Trading bereits seit 2016 über eine Pekinger Repräsentanz, welche ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...