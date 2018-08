Katar investiert 15 Mrd. USD in türkische Wirtschaft Ende August finden Gespräche zwischen den USA und China statt Der DE30 kann sich erst bei 12.100 Punkten fangen

Die Situation in der Türkei gibt vielen Ökonomen und Unternehmen Grund zur Sorge. Präsident Recep Tayyip Erdogan übte trotz einer immer weiter ansteigenden Inflation Druck auf die CBRT aus, keine Zinserhöhungen vorzunehmen. Auch die Beziehung zwischen den USA und der Türkei verschlecht sich weiter und resultiert in der Erhebung weiterer Strafzölle. Das Vertrauen in die türkische Lira ist dementsprechend stark angeschlagen und das sorgte auch zu Beginn der Handelswoche an den europäischen Aktienmärkten für schlechte Stimmung. Insbesondere der Bankensektor ist hier betroffen. Die europäische Finanzaufsicht hatte bereits am Freitag auf die Anfälligkeit europäischer Kreditgeber hingewiesen. Nach neuen Höchstständen der Paare EURTRY und USDTRY (8,0048 und 7,1136) konnte ...

