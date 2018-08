Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Vossloh -0.16% Jasha (SBUSTER1): Eine herausragende Auftragslage katapultierte Vossloh auf einen Höchststand im Jahr 2018, woraufhin Gewinnmitnahmen einsetzten und der Wert des Logistikers leicht zurückkam. Dazu kam ein insgesamt schwaches Marktumfeld. Vossloh sollte die Konsolidierugnzeitnah verlassen und in Zusammenhang mit den vollen Auftragsbüchern weiter nach an Wert gewinnen. Ein Nachkauf käme bei einem signifikanten überwinden der 50€ Marke in Frage. Die...

