Die globale Präsenz in wesentlichen Märkten ist ein zentraler Bestandteil der erfolgreichen Strategie von Hella. Das kommt nicht von ungefähr: Seit der Gründung im Jahr 1899 - und damit seit mehr als 100 Jahren - zählt Hella mit Hauptsitz in Lippstadt zu den Innovationsführern für Fahrzeugbeleuchtung.

Das global aufgestellte, börsennotierte Familienunternehmen ist auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik spezialisiert und ein wichtiger Partner der Automobilindustrie und des Aftermarkets. Im Bereich Elektronik hat sich Hella weltweit in vielen für das Unternehmen relevanten Produktsegmenten eine marktführende Position aufgebaut. Mit einem Portfolio, das unter anderem komplexe LED-Technologien sowie innovative Elektronikprodukte beinhaltet, bedient Hella zentrale Megatrends der Automobilindustrie. Auch für Hersteller von Spezialfahrzeugen, wie etwa Busse, Caravans, Land- und Baumaschinen entwickelt und vertreibt Hella Licht- und Elektroniklösungen.

Schon in den 1960er Jahren hat Hella mit der Internationalisierung begonnen. 1961 wurde die erste Auslandsfabrik eröffnet, in China ist Hella seit fast 25 Jahren vertreten. Heute ist das erfolgreiche Unternehmen mit über 125 Standorten in rund 35 Ländern weltweit ...

