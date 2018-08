Millionen Dollar Krypto-Geld sind Michael Terpin über Nacht abhanden gekommen. Verantwortlich macht er dafür seinen Mobilfunkanbieter - und verlangt 224 Millionen Dollar.

Millionen US-Dollar Krypto-Geld sind verschwunden und Schuld daran soll AT&T sein. So sieht es zumindest Michael Terpin. Der Krypto-Investor hat beim US-Bezirksgericht in Los Angeles am Mittwoch eine Klage gegen den Mobilfunkanbieter eingereicht. Der Vorwurf: Durch Betrug und fahrlässiges Verhalten soll es der Konzern Kriminellen ermöglicht haben, Token in Millionenhöhe von Terpins persönlichen Konto zu klauen.

Tokens sind so etwas wie Anteilsscheine an einem bestimmten Krypto-Projekt. In seiner 69-seitigen Anklage behauptet der Unternehmer, dass die Token ihm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...