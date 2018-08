Europäische Aktienmärkte eröffnen höher, Ausnahme ITA40 Italienische Anleihen verlieren weiter an Wert Henkel (HEN3.DE) fällt, da Gewinn die Erwartungen verfehlt

Aufgrund der abnehmenden Risiken im Zusammenhang mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China haben die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag Gewinne erzielt. Die Italienischen Aktien konnten angesichts der inländischen Probleme jedoch nicht von dieser Neuigkeit profitieren. Bedenken Sie, dass durch die Sorgen um den Haushalt des Landes die Renditen deutlich gestiegen sind. Anleger könnten zunehmend besorgt sein, dass nun mehr Anleiheemissionen emittiert werden müssen. Nach dem Zusammenbruch der Brücke in Genua beschuldigte Italiens Vize-Minister Matteo Salvini die Europäische Union für diese Katastrophe und behauptete, dass die Ausgabengrenzen der EU sein Land daran hindern würden, die alternden Autobahnen in Schuss zu halten. Er sagte, dass "viele Autobahnen Wartung benötigen, aber oft wird uns gesagt, dass wir wegen europäischer Einschränkungen - Grenzwerte, Defizite, das BIP, Schulden" kein Geld ausgeben können. Hat Italien zu wenig in seine Autobahnen investiert? Aufgrund der Daten von 2007 bis 2015 könnte man zu solchen Schlussfolgerungen kommen. Nach diesen Berechnungen gab Italien verglichen mit Deutschland, Frankreich oder Großbritannien am wenigsten für Autobahnen aus. Nur Spanien gab weniger aus, wobei die Differenz der Investitionssummen ...

