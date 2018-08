Dow Jones - Erholung erreicht Widerstand

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Die US Indizes und damit auch der Dow Jones Industrial Average gerieten am Mittwoch unter extremen Abgabedruck, verteidigten aber jeweils wichtige Schlüsselmarken in den Charts. Im Dow Jones Industrial Average handelt es sich um den Supportbereich bei 25.000 Punkten, der im Erstkontakt gestern klar gekauft wurde.

Die Erholung setzt sich heute in der Vorbörse fort, womit der Index voraussichtlich mit einem 200-Punkte-Gap bis an den Widerstand bei 25.400 Punkten springen dürfte. Dort treffen gleich mehrere Hürden zusammen. Trader sollten ausgehend von dieser Marke daher durchaus mit Rücksetzern rechnen. Stoppen diese oberhalb von 25.200 Punkten, kann sich der Index anschließend weiter nach oben arbeiten. Erst bei einem klaren Durchbruch durch die Marke von 25.400 Punkten auf der Oberseite könnte der Index eine noch offene Kurslücke bei 25.500 Punkten in Angriff nehmen.

Fällt der Dow Jones Industrial Average nach starkem Beginn dagegen deutlicher zurück und unterbietet er die Unterstützung bei 25.200 Punkten, könnte die Gegenbewegung auch direkt verpuffen. Ein weiterer Test der Unterstützung bei 25.000 Punkten wäre wohl die Folge. Darunter würde sich auch das mittelfristige Chartbild im Index wieder eintrüben.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.07.2018 - 16.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 - 16.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX1T87 44,52 20.350,00 5,01 28.09.2018 Dow Jones Index HX1KTC 22,17 22.900,00 10,06 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.08.2018; 14:44 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HX3A5A 33,94 29.250,00 6,58 28.09.2018 DowJones Index HX1K7B 21,22 27.800,00 10,54 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.08.2018; 14:46 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dow Jones - Erholung erreicht Widerstand erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).