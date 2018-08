Bei Siltronic sind die Aktionäre im Grunde seit 2 Jahren Sonnenschein in Form steigender Notierungen gewöhnt. Denn vor rund 2 Jahren stand die Aktie noch im Bereich von ca. 18,50 Euro - am Mittwoch war es mit 122,20 Euro ein Vielfaches davon. Hier hat sich der Kurs im Bereich von Faktor 6,6 vervielfacht. Eine sehr schöne Rendite natürlich (Dividendenzahlungen unberücksichtigt)! Doch das ist die eine Seite der Medaille. Wer in diesem Jahr zum Höchstkurs eingestiegen ist, sieht die Sache wahrscheinlich ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...