Netflix hat am Donnerstag mit einem Aufschlag von 0,65 % erneut positiv von sich reden gemacht. Damit hat der Wert zunächst den charttechnischen Trend beibehalten können, meinen die Experten der Chartanalyse. Die Kurse sind allerdings in den vergangenen Wochen unter Druck geraten, so dass ein wenig Vorsicht geboten zu sein scheint.

Im Einzelnen: Die Kurse sind seit Mitte Juni ausgehend von 360 Euro klar nach unten gerutscht. Es ging um mehr als 20 % abwärts, sodass die Notierungen in den nächsten ... (Frank Holbaum)

