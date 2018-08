Die Lufthansa teilte mit, dass man dabei sei, einen neuen "Löslichkeitsvermittler für Wasser in Flugzeugtreibstoff" zu testen. Es geht da um ein Produkt von BASF und entsprechend arbeiten beide Unternehmen da offensichtlich zusammen. Diese sogenannte "In-Service-Evaluation" ist laut der Lufthansa ein, Zitat: "wichtiger Schritt in der Kommerzialisierung des innovativen Treibstoffadditivs". Das klingt nicht besonders wichtig, doch die Lufthansa spricht von einem "Meilenstein in der Verbesserung ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...