Der Aktienkurs der Deutschen Bank bleibt weiterhin ein Trauerspiel. Nachdem das Papier in der aktuellen Woche immer mehr an Wert verlor, findet es sich jetzt wieder unter der Marke von 10 Euro wieder. Das ist mit Blick auf die Charttechnik nachteilig, birgt aber auch psychologisch negatives Potenzial. Langfristig spricht jetzt nichts für eine Erholung bei der Deutschen Bank. Am Donnerstag ging es zwar im morgendlichen Handel immerhin um ein Prozent aufwärts. Analysten sind sich aber weitgehend ... (Robert Sasse)

