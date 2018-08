European Lithium ist derzeit im Begriff, sich in die European Lithium AG umzuwandeln. Damit einher geht ein Umzug des Firmensitzes nach Wolfsberg und ein Listing des Unternehmens an der Wiener Börse. Die Verantwortlichen suchen jetzt Investoren für Optionen, die in den nächsten Wochen handelbar sein sollen. Laut Medienberichten haben sich dazu Katharina Löckinger, Stefan Müller und Dietrich Wanke mit Vertretern von österreichischen Banken, Anwaltskanzleien und der Wiener Börse unterhalten. Konkrete ... (Robert Sasse)

