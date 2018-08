Mologen meldete sich am Donnerstag an der Börse zurück von den Toten. Nachdem die Aktie schon seit Jahren auf Talfahrt ist, ging es heute zur Abwechslung mal wieder bergauf. Dabei kleckerten die Käufer nicht, sondern ließen die Aktie mal eben um rund 30 Prozent in die Höhe schießen. Grund für die gute Stimmung dürfte die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit ONCOLOGIE sein, welche die weltweite Rechteübertragung sowie eine Entwicklungskooperation von Mologens Hauptwirkstoff Lefitolimod regeln. ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...