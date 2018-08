Die Wolken rund um die Aktie von Steinhoff verdunkeln sich in den letzten Tagen immer mehr. Zuletzt wurden Anleger durch die geplante Aufnahme von Paul Copley verunsichert. Copley gilt als Experte für Insolvenzfälle, was natürlich schlimme Vorahnungen weckt. Tatsächlich hat die Personalie aber für den Moment noch nichts auszusagen. Dennoch sind bei der Aktie von Steinhoff sinkende Kurse zu beobachten. Das Papier droht jetzt, seine letzten charttechnischen Unterstützungen zu verlieren. Am Donnerstag ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...