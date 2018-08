Bewegungsfreiheit lautet das Zauberwort beim Einrichten und Bedienen von Maschinen, Anlagen und Robotern. Dabei kommt Entwicklungen im Bereich der Wireless-Technologie eine besondere Rolle zu. Denn mit ihr werden die langen HMI-Kabel als mögliche Stolperfallen eliminiert, und der Bediener kann nahe ran an die Maschine, damit er die Bewegung oder den zu steuernden Prozess genau im Blick hat. Dabei ist neben maximaler Bewegungsfreiheit auch maximale Sicherheit gefragt. Und genau darauf hat der Anbieter von Automatisierungstechnik Sigmatek bei der Entwicklung des drahtlosen Handbediengerätes HGW 1033 geachtet.

Effizient und sicher zugleich

Für die industrietaugliche, mobile und drahtlose Bedienlösung setzt der Salzburger Automatisierungstechnik-Hersteller auf ein Zwei-Komponenten-System, bestehend aus dem Bediengerät HGW 1033 und der Basisstation BWH 001. Beide Einheiten sind mit einem leistungsfähigen Dualcore-Edge-2-Technology-Prozessor ausgestattet. Um die Qualität der Funkübertragung im direkten Maschinenumfeld und mit Safety-Funktionen zu ermöglichen, sendet das System auf zwei Frequenzen (2,4 GHz und 5 GHz) über separate Antennen.

Mit dem Wireless-Panel mit Safety-Funktionen kann sich der Maschinenbediener frei und dabei sicher rund um die Maschine oder Anlage bewegen. Das ist speziell im Einrichtebetrieb von Vorteil. Um beispielsweise einen Roboter einzurichten oder zu teachen, steht der Werker meistens bewusst im Arbeitsbereich des Roboters. Das verlangt zwingend einen Not-Halt und einen Panikschalter am Bediengerät, mit dem der Bediener bestätigt, dass er bewusst im Gefahrenbereich steht und den Roboter per Hand steuern will.

Das mobile Panel lässt sich mit dem 10,1 Zoll-Multitouch-Glasdisplay (800 x 1.280 Pixel) intuitiv bedienen. Die Kopplung erfolgt mittels optischem Feedback, und auf der integrierten ...

