Die Zahlungsplattform Wirecard steht vor dem Sprung in den Dax. Das grenzt an ein Wunder. Denn mit kaum einem anderen Unternehmen dieser Größe sind so viele Schmuddelgeschichten und dubiose Deals verbunden.

So viele nackte Frauen waren in der Trompete, der Berliner Szenekneipe von Schauspieler Ben Becker, selten zu Gast. Die Showdamen des amerikanischen Erotikmagazins "Hustler" tanzten um eine eigens angebrachte Rekel-Stange, Pornosternchen prosteten sich zu. Es war der 9. November 2000, und das Berliner Boulevardblatt "B.Z." schrieb später: "Jetzt wird in der Trompete endlich mal richtig geblasen."

Was sich da zutrug, sollte ein Magazin in Deutschland bekannter machen, das bis dahin vor allem für Amerikas einsame Fernfahrer ein Begriff war: der "Hustler". Mit dem Magazin und einer Reihe von Pornoseiten im Internet hatte sich der Münchner Geschäftsmann Paul Bauer-Schlichtegroll um die Jahrtausendwende ein kleines Imperium für "Erwachsenenunterhaltung" geschaffen. Heute, 18 Jahre später, kann der Abend zusammen mit ein paar weiteren Ereignissen aus dieser Zeit als historische Stunde für etwas viel Größeres gelten: Es war die Zeit, in der die Geschichte der Wirecard begann. Ein Unternehmen, das sich nun anschickt, in den Dax aufzusteigen, den Index der 30 wichtigsten deutschen Unternehmen.

Aufstieg in die Börsenelite

Wirecard aus dem Münchner Vorort Aschheim würde dort die Commerzbank ersetzen und auch sonst viele Traditionalisten vor den Kopf stoßen: Einen Großkonzern mit einer solch schmuddeligen Geschichte gab es in der Spitze der deutschen Wirtschaft noch nie. Denn die Party in Berlin ist nur ein Ausschnitt aus einer Reihe von Anrüchigkeiten, die den Weg des Unternehmens bis heute begleiten.

Der Aufstieg in den Dax wäre der Triumph des Mannes, der seit 17 Jahren an der Spitze der Wirecard beziehungsweise seiner Vorläufer steht: Markus Braun. Der 48-jährige Österreicher hat zusammen mit seinem heute längst ausgeschiedenen Kompagnon Bauer-Schlichtegroll aus dem Firmensammelsurium von einst eine märchenhafte Internetwachstumsstory gemacht. Alle reden über Plattformen - Wirecard ist schon seit über zehn Jahren eine. Eine Plattform, die Zahlungen im Internet abwickelt, völlig egal, wie die Kunden zahlen wollen - mit Kreditkarte, mit dem Handy, per Bankeinzug oder Gutscheinkarte. Zu den 25.000 Großkunden zählen nach Angaben des Unternehmens Aldi, Lidl, Rossmann und Eurowings.

Der Umsatz von Wirecard hat sich von 2007 bis 2017 von 134 Millionen auf 1,49 Milliarden Euro verelffacht. Das Unternehmen war in den vergangenen Tagen an der Börse mit 21 Milliarden Euro mehr wert als die Deutsche Bank. Binnen zehn Jahren ist der Aktienkurs von sechs Euro auf aktuell 170 Euro gestiegen. Wirecard hat so manchen Anleger wohlhabend gemacht - und Vorstandschef Markus Braun sogar steinreich. Seine sieben Prozent am Unternehmen sind heute rund 1,5 Milliarden Euro wert.

Porno im Netz brachte viel Geld

Doch die Erfolgsgeschichte made in Germany hat Makel. Es gibt kaum ein anderes Unternehmen dieser Größenordnung, dessen Historie so prall gefüllt ist mit schmuddeligen Geschichten, insbesondere in der Anfangszeit. Der Plot: Sex, Internetabzocke, ein Einbruch, Boxer und ein Auftragskiller im Dunstkreis einzelner Investoren. Und solche Geschichten spielten nicht nur in der Gründungsphase: Dubiose Vorgänge gibt es heute noch.

Formal begann alles am 11. September 1998. An diesem Tag wurde im Handelsregister in München unter der Nummer 122026 die EPM AG eingetragen. Geschäftszweck: "Produktion und Vertrieb von Medien und Entertainmentprodukten aller Art". Paul Bauer-Schlichtegroll war hier der Strippenzieher. Bauer war ein guter Geschäftsmann. Er spürte in den USA vielversprechende Marken auf, erwarb die Lizenzen für das deutsche Geschäft und vertrieb sie dann exklusiv in der Heimat. Von einem dieser Streifzüge kam er mit dem "Hustler" zurück. Zeitweise erschien eine gedruckte Fassung, die aber nicht lief. Besser funktionierten die digitalen Vertriebswege. Es war die Zeit, in der im Internet die ersten Sex- und Glücksspielseiten entstanden - und EPM hatte ein breites Angebot für Erotikkunden und laut Eigenwerbung die "hottest site on the net", mit "Darkroom" und "Menstrip".

Doch wer zu dieser Zeit online mit Erotik, Glücksspiel und Ähnlichem sein Geld verdienen wollte, hatte ein Problem: Kreditkarten waren bei deutschen Verbrauchern noch nicht so verbreitet wie heute. Zudem legten die Kreditkartenunternehmen auch nicht sonderlich viel Wert auf diese Klientel. Bauer brauchte ein Abrechnungssystem.

So entwickelte die EPM AG, die später in ebs Holding umbenannt wurde, zunächst eine eigene Variante der später in Verruf geratenen Dialer. Die Computersoftware sorgte dafür, dass die Standardleitung ins Internet beim Aufruf bestimmter Seiten durch eine 0190er-Leitung ersetzt wurde, die hohen Kosten landeten dann auf der Telefonrechnung des Nutzers. "Bauer konnte damals an seinem Computer verfolgen, wie viele kostenpflichtige Minuten zusammenkamen", erinnert sich ein Mitarbeiter. An seiner Laune habe man dann ablesen können, ob gerade ein guter oder schlechter Tag war. Bauer wollte sich hierzu nicht äußern und gab auch zu anderen Themenkomplexen keine Stellungnahme ab.

Keiner weiß, wie er zahlen soll

Vielleicht häuften sich irgendwann die schlechten Tage, das lässt sich heute schwer nachvollziehen. Auf jeden Fall trieben einige Personen aus der Bauer-Truppe das Spiel immer weiter - bis an die Grenzen der Legalität. Ein Dialer namens Crosskirk wurde entwickelt. Er kam von der gleichnamigen Firma mit Sitz auf Mallorca, ein Unternehmen, das zu Bauers Gruppe gehörte. Der Dialer soll die Standard-Internetverbindung der Nutzer heimlich durch eine 0190er-Nummer ersetzt haben. Einschlägige Fachmedien warnten damals vor Crosskirk. Verbraucherforen waren voll mit Beschwerden.

Dem "Hustler" etwa habe man eine CD mit Erotikbildern beigelegt, erzählen Exmitarbeiter. Wer die CD in den Computer legte, soll Crosskirk, ohne es zu merken, auf dem PC gehabt haben. Ein Nutzer erzählte dieselbe Geschichte auch dem Nachrichtenmagazin "Focus".

Bauer hatte den generellen Bedarf für Zahlungsabwicklung im Internet erkannt, früher als die meisten anderen. Doch Bauer, der als genial gilt, aber auch als ziemlich unstrukturiert, ahnte wohl, dass er einen Partner brauchen würde, um an das ganz große Geschäft mit namhaften Kunden zu kommen.

Am 1. Oktober 2001 schickte er Markus Braun, damals Technikvorstand einer Münchner Firma namens Wire Card, ein Fax, in welchem er ihm "gerne" bestätigte, "an einem Investment/Beteiligung/Übernahme der Wire Card AG interessiert" zu sein.

Die Gründer der Wire Card AG waren bereits einen Schritt weiter als Bauer. Ihre Idee: eine virtuelle Kreditkarte, die "Wire Card". Sie hatten ein Patent angemeldet, Geldgeber gefunden, waren voller Optimismus gewesen, denn es war die Zeit des Neuen Marktes, alles war möglich. Doch dann war ihnen das Geld ausgegangen. Die von den Gründern angeheuerte Unternehmensberatung KPMG entsandte im Oktober 2000 den gerade 30 Jahre alten Österreicher Markus Braun als Krisenmanager. Ein ...

