Billiges Geld soll die Welt retten und die Wirtschaft ankurbeln. Das tut es aber nicht mehr, denn die Wirkung der Geldspritzen lässt nach, je höher die Schuldenstände ansteigen. In den 1960er Jahren bewirkte ein US-Dollar neue Schulden noch rund 80 Cent mehr Bruttoinlandsprodukt. Dreißig Jahre später hatte sich die Wirkung bereits mehr als halbiert. Nur noch 30 Cent BIP-Wachstum waren von jedem neu aufgenommenen Dollar in den 1990er Jahren zu erwarten. Das war deutlich weniger als in den 1960er ... (Dr. Bernd Heim)

