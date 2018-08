Ja, es ist noch gar nicht so lange her, dass die Nordex-Aktie im zweistelligen Bereich notierte - vorigen Monat war dies zwischenzeitlich noch der Fall. Da hatte das Unternehmen u.a. Erfolge aus Irland melden können. Nach einem weiteren Auftrag hatte dort das "Volumen der bislang in diesem Land erhaltenen Aufträge" die Marke von einem GW überschritten. Nordex verwies darauf, bereits 2016 in dieser Region einen Marktanteil von gut 30% vorweisen zu können. Doch schauen wir auf die aktuellen Neuigkeiten, ... (Peter Niedermeyer)

