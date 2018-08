Interessant, was da von United Internet am Dienstag kommuniziert wurde: Man stehe vor einer Einigung "zum gemeinsamen Ausbau des Glasfasernetzes in verschiedenen Regionen Deutschlands" mit der Deutschen Telekom. Ein entsprechender "Vorschlag des CEO der Deutschen Telekom AG, Timotheus Höttges", werde von United Internet begrüßt. Doch so ganz handelseinig sind sich die beiden Partner da wohl noch nicht. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sich die Deutsche Telekom mit dem Projekt am Dienstag ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...