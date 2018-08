Die Quartalsbilanz des Immobilienfinanzierers Aareal Bank führte zu einem starken Verkaufsdruck in der Aktie. Was auch nicht wunderte. Denn mit einem ausgewiesenen Gewinn von 62 Millionen Euro lag man deutlich unter den Vorjahresergebnissen. Zwar hatten die Analysten im Vorfeld schon erwartet, dass es hier Rückgänge geben wird, weil der Wettbewerb im Immobilienmarkt deutlich an Intensität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...