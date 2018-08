An den Börsen kommt es in diesen Tagen immer häufiger zu heftigen Kursabschlägen bei einzelnen Aktien. Oftmals fahren sie dabei innerhalb weniger Minuten zweistellige Verluste. Dahinter stecken in der Regel Umsatz- oder Gewinnwarnungen oder aber die immer größer werdenden Erwartungen der Marktteilnehmer werden verfehlt. Beim IT-Dienstleister Bechtle ist von alldem rein gar nichts zu spüren. Nach den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres liegt das Unternehmen voll im Plan. Dank eines starken organischen Wachstums, eines noch dynamischer steigenden Gewinns und neuem Potenzial durch die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte hat Bechtle zum Ende der vergangenen Woche die Jahresziele sogar noch einmal angehoben. Obwohl viele Analysten diesen Schritt im Vorfeld bereits erwartet hatten, kletterte der Aktienkurs wieder einmal auf einen neuen Rekordstand. Allein seit Anfang Juli ist der Titel damit jetzt um 35 Prozent gestiegen. Kein Wunder, ...

