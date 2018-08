First Majestic Silver hat am Donnerstag einen ordentlichen Aufschlag geschafft. Der Wert legte gleich um annähernd 3 % zu und nähert sich etwas vorsichtiger wieder der Marke von 5 Euro. Es fehlen lediglich 31 Cent, wobei diese Differenz zu überbrücken sein sollte - andernfalls mehren sich weiterhin die ungünstigeren Signale für die Aktie. Denn dem strammen Aufwärtsmarsch seit Anfang März folgte nun ein jäher Absturz, ausgehend von den bisherigen Tops in Höhe von gut 7 Euro, die Anfang Juli erreicht ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...