Covestro -0.83% NewKeen (N23E5W42): Neben Metro habe ich nun eine zweite deutsche Firma mit ins Depot genommen. Dabei handelt es sich um den diesjährigen DAX-Aufsteiger Covestro (Chemiekonzern), welcher aus 3 Segmenten besteht und weltweit tätig ist. Das größte (ca. 54 % des Umsatzes) ist Polyurethanes (PUR). Polyurethanes ist in harter Form z. B. ein sehr guter Dämmstoff oder ist in weicher Form in Matratzen oder Autositzen zu finden. Aber auch für Elektronikgeräte und Sportartikel wird der Stoff genutzt. Das zweite Segment (ca. 26 % des Umsatzes) ist Polycarbonates (PCS). Dieser Stoff ist sehr robust, bruchfest und gleichzeitig gut formbar und einfach zu verarbeiten. Das letzte Segement ist Coatings, Adhesives, Specialties (CAS) (ca. 15 % des...

