Der Russell Australian Government Bond ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der an der Australian Securities Exchange (ASX) notiert ist. Emittiert wird der ETF vom australischen Ableger der US-amerikanischen Fondsgesellschaft Russel Investments, die auf eine über 80-jährige Unternehmenshistorie zurückblicken kann und weltweit mehrere hundert Anlageprodukte vertreibt. Der ETF investiert in Staatsanleihen des Commonwealth of Australia, also der australischen Bundesregierung.

Wie die ... (Luis Pazos)

Den vollständigen Artikel lesen ...