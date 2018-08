Die im Frühjahr an die Börse gegangene Siemens Healthineers-Aktie befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Seit dem Sprung auf das Parkett zog der Kurs schwungvoll an. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt und sollte mittelfristig fortgesetzt werden.

Unterbrochen wurde die konstante Aufwärtsbewegung im ersten Halbjahr von zwei ausgeprägteren Korrekturphasen. Die erste Konsolidierung erfolgte im April. Sie warf die Aktie kurzzeitig wieder unter die 32,00-Euro-Marke zurück. Von dort zog ... (Dr. Bernd Heim)

