Der Euro ist heute, am Freitag im späten europäischen Handel über die Marke von 1,14 Dollar gestiegen. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1413 US-Dollar.Am Nachmittag rückten Daten aus den USA in den Blick. Diese fielen gemischt aus. So hat der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im Juli stärker als erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...