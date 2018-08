Bei Geely wird gerüchteweise mit einem baldigen Börsengang der Tochter Volvo Cars gerechnet. Die Voraussetzungen dafür scheinen laut Medienberichten optimal auszufallen. Unter anderem sollen die Chinesen auf eine hohe Bewertung hoffen könnten. Die angepeilten 30 Milliarden USD werden aller Voraussicht nach erreicht, wie die "Financial Times" kürzlich berichtete. Die Hauptnotierung des Papiers soll in Stockholm stattfinden, eine mögliche Zweitplatzierung in Asien wird aber nicht ausgeschlossen. ... (Robert Sasse)

