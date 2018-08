In einem Airbus A320 nahmen schon viele Reisende Platz, auf dem Weg in den Urlaub genauso wie zum Geschäftsmeeting. Nun allerdings wurde bei Airbus erstmals ein Flugzeugtyp aus der 320er-Reihe gefertigt, den nur ganz wenige jemals von innen erleben dürften. Der erste ACJ 320 neo sei jetzt termingerecht montiert worden, teilt das Unternehmen mit. Das Besondere: In die Businessjet-Variante des A320 Neo baut Airbus statt 180 maximal 25 Plätze ein.

Schlafkabinen, Duschen und Salons

Laut Airbus ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...