ASICS ist mit mageren Zahlen ins Geschäftsjahr 2018 gestartet. Im 1. Quartal verfehlten Umsatz und Gewinn das Vorjahresniveau klar. Vor allem auf dem Heimatmarkt und in Amerika schwächelten die Japaner. Sowohl in der Heimat als auch in Amerika und Europa schrumpfte der Umsatz zweistellig. Zu den wenigen Lichtblicken zählten Zuwächse in China. Insgesamt erwirtschaftete ASICS einen Umsatz von 104,6 Mrd Yen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutete das einen Rückgang um 7,4%. Bereinigt um Wechselkursveränderungen ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...