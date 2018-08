Wirecard konnte auch am Freitag noch einmal massiv zulegen. Die Aktie schaffte ein Plus von fast 1,5 % und schiebt sich damit immer weiter an die 200-Euro-Marke heran. Wahrscheinlich dürfte ausgehend vom neuen Allzeithoch der Sprung nach oben noch einfacher sein als zuvor. Widerstände gibt es nun keine mehr, meinen charttechnische Analysten.

Wenn die Aktie die Aufwärtsfahrt einmal beenden sollte, dann wären indes gleich deutliche Unterstützungen verfügbar. Vor allem die bisherige Aufwärtstrendgerade ... (Frank Holbaum)

