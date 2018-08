Ist der Kursrückgang bei der United Internet Aktie nun gestoppt? Am Donnerstag sah es so aus - doch wer weiß, es könnte auch nur eine technische Gegenbewegung gewesen sein, nachdem die Aktie in den überverkauften Bereich geraten war. Auf Sicht von 3 Monaten hat die United Internet Aktie rund 22% verloren. Das ist für den jahrelangen Börsenliebling schon ein herber Verlust (zumal nun auch auf 12-Monats-Sicht ein Minus von aktuell rund 13% zu Buche steht). Ein eher ungewohnter Anblick beim Blick ... (Peter Niedermeyer)

