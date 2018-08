Eine der Bitcoin bzw. Blockchain Aktien, die angeblich ein "Gamechanger" sein bzw. werden sollte, war bekanntlich das Papier der Global Blockchain Technologies. Tatsächlich kann man den Damen und Herren, die hinter diesem Unternehmen zumindest eines nicht vorwerfen, nämlich Untätigkeit. So wird quasi jede noch so belanglose Entwicklung als großartiger Erfolg verkauft, in dem man eine entsprechende Adhoc Meldung raus haut.

Global Blockchain Technologies erhält Blockchain Lizenz in Dubai, na ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...