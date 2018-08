Kurz vor dem Wochenende konnte die Aktie von Marapharm Ventures sich noch einmal deutlich erholen. Im Nachmittagshandel am Freitag legte der Titel um satte 8,4 Prozent zu und konnte sich damit bis auf 0,14 Euro verbessern. Für Anleger ist es jetzt aber wichtig, diese Entwicklung nicht überzubewerten. Bei Kursen auf diesem niedrigen Niveau sind Bewegungen in dieser Höhe nichts Ungewöhnliches. Festzuhalten bleibt, dass Marapharm Ventures sich noch immer in einem anhaltenden Abwärtstrend befindet. ... (Robert Sasse)

