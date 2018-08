Schon des Öfteren wurde bei der Aktie von Altiplano Metals jetzt eine Unterstützung bei 0,18 Euro getestet. Bisher hielt das Papier dem Druck immer stand und es folgte darauf eine Erholung bis auf rund 0,20 Euro. Am Freitag fand Altiplano Metals sich nun erneut bei 0,18 Euro wieder, nachdem die Aktie zuvor um 1,66 Prozent an Wert eingebüßt hatte. Die Bären bleiben also weiterhin am Ball und setzen dem Titel immer stärker zu. Anleger hoffen darauf, dass die Käufer dem in der neuen Woche etwas ... (Robert Sasse)

